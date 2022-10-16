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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

‎جنة على السطح.. شاب بالبحيرة يزرع سطح منزله 150نوعاً من النباتات المثمرة

هيثم رمزىصاحب فكرة
"هيثم رمزى"صاحب فكرة زراعة سطح منزله

جنه فوق السطح .. بمزيج من الأبتكار والفن حول شاب بحراوى سطح منزلة إلى حديقة مملوءة بالأزهار 

والنباتات المثمرة، مساحة متكاملة تبهر الناظرين حيث قدر بتناسق كبير جعلها واحدة من أجمل أسطح

 الموجودة و الاستفادة بتحولها من مساحات مُهملة للوحات فنيّة رائعة .

سطح المنزل 

١٥٠نوعاً من الزهور.. حول سطح منزله إلى جنة خضراء
 

بالرغم من أنها لم تكن مجال وظيفته، لكن ليهديه تفكيره وواصل رحلته مع عشق النباتات وحول سطح منزله إلى جنة خضراء تحتوي على150 نوعًا من النباتات المثمرة والمزهرة والأعشاب .

جعل من الخراب لوحات فنية طبيعية

سطح المنزل 

هذا ما نفذه الشاب "هيثم رمزي " ابن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة حيث استطاع أن يجعل من الخراب، لوحات فنية طبيعية و عمل ابتكار جديد لتزيين سطح منزله بالأشجار و الزهور الأستوائية النادرة .

تطوير سطح المنزل 

حيث قال إنه بدأ هوايته منذ أكتر من 5 سنوات لكن اهتم بها أكثر، وعمل على زيادتها خلال فترة الاجراءات الاحترازية لكورونا ووقت الحظر،وعمل على تطوير سطح منزله ليكون الملجأ له في أوقات الحظر في المنزل أيام الكورونا.

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و أشار هيثم ، إنه لخص الزراعة سواء في البلكونة أو الأسطح في اختيار نبات سهل الزراعة ليبدأ به مشروعه مثل النعناع والريحان حيثيمكنك الزراعة في أي وعاء متوفر بعد عمل ثقوب أسفل الوعاء لتصريف مياه الري الزائدة واختيار نوع نبات مناسب للبيئة التي ستقوم بالزراعة بها وحسب عدد ساعات سطوح الشمس  في المكان المراد الزراعة فيه.

بث مباشر :

و أضاف الشاب إنه إنتقل من زراعة الصباريات والأبصال إلى الأشجار المثمرة المقزمة فقام بزراعة 3 أنواع من الليمون وأكثر من نوع من الطماطم وعدد من الفواكه الاستوائية والتين الشوكي والرمان والبشملة والباشون فروت والعديد من النباتات العشبية ما بين النعناع والحبكةوالريحان والروز ماري والبردقوش والشاي الأزرق ذوي الفوائد السحرية وشجر المورينجا بالإضافة إلى أنواع كثيرة من الزهور التي تعودإلى هولندا ومصر .


 كما قام بغطاء أعلى السطح بنوع من الشبك يغطي السطح كامل وهو شبك للعزل الحراري يعمل على حماية النباتات بنسبة 60 % منأشعة الشمس الحارقة في الصيف ويمنع الصقيع والرطوبة في الشتاء، بالإضافة إلى وجود عوازل في الأرض منعًا لتضرر أسقف البيتبسبب مياه الزراعة. 


وأوضح أن من أهم مزايا زراعة الأسطح والبلكونات عدم استخدم أي سماد كيميائي حفاظًا على البيئة والاكتفاء باستخدم الأسمدةالعضوية الناتجة عن مخلفات الطيور والمواشي والأغنام والأرانب وأوراق الأشجار المتساقطة والتي يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصرالتي يحتاجها النبات.


 

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