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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق رضا البلتاجي على ركلة جزاء الترجي أمام بلاتو يونايتد .. فيديو

رضا البلتاجي
رضا البلتاجي

علق رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق، على ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، في مباراة مباراة الترجي التونسي و بلاتو يونايتد النيجيري في دور الـ32 من بطولة دوري ابطال أفريقيا التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية.

وأضاف البلتاجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»: أن الدفعة في حال وجود المهاجم خارج الصندوق لاتحتسب ركلة جزاء، ولكن في حال وجود جذب من المدافع وامتد الجذب حتى دخول المهاجم الصندوق فالكرة تصبح ركلة جزاء.

وواصل البلتاجي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لا يطبق تقنية الفيديو في دور الـ32 من دوري الأبطال، قائلاً«لوالتقنية الفيديو موجودة مكنش حصل جدل».

دوري الابطال الترجي التونسي إبراهيم نور الدين رضا البلتاجي دوري ابطال افريقيا بلاتو يونايتد

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