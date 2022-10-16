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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تكشف عدد مصابي حريق سجن إيفين في طهران.. تفاصيل

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في حريق في سجن "إيفين" شمالي العاصمة طهران، حيث شوهد عمود دخان كبير ومظلم يتصاعد بالقرب من السجن في مقاطع فيديو متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي مساء السبت.

وقال محافظ طهران، محسن منصوري، لوكالة أنباء "إرنا"، إنه تم احتواء الحريق، و"الحفاظ على السلام"، مضيفا أن الحريق بدأه السجناء. وسجن إيفين في طهران هو منشأة وحشية سيئة السمعة حيث يسجن النظام المعارضين السياسيين.

وقال منصوري:"الآن الوضع في السجن تحت السيطرة الكاملة ويتم الحفاظ على السلام في مجمع السجون ويتم مراقبة الشوارع المحيطة بالسجن والسيطرة عليها".

وقال مسؤول أمني إيراني إن "بلطجية" أضرموا النار في مستودع ملابس السجن، حسبما ذكرت "إرنا" في وقت سابق.

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وذكرت مجموعة "1500tasvir" الناشطة أنه في مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، سمعت طلقات نارية وشوهدت القوات الخاصة الإيرانية متجهة إلى المنطقة التي يعتقد أن السجن يقع فيها.

وقال المسؤول الإيراني إن "مثيري الشغب" فصلوا عن السجناء الآخرين وعاد المعتقلون الآخرون إلى زنازينهم.

علقت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، على أنباء الحريق الذي اشتعل في سجن "إيفين" الإيراني سيئ السمعة، والذي يضم معتقلين سياسيين وحاملين للجنسية الأمريكية.

وقالت الخارجية الأمريكية:"نتابع التقارير الواردة من سجن إيفين ونحن على اتصال مع السويسريين".

وأضافت الخارجية الأمريكية:"إيران مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين ظلما".

ايران سجن إيفين طهران السجناء معتلقين

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