اتحاد عمال مصر: مؤتمر الوحدة النقابية الأفريقية يناقش قضايا التنمية والسلام الاجتماعي

تحت رعاية الرئيس السيسي..

يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 18 حتي 20 أكتوبر الجاري بالقاهرة ، فعاليات مؤتمر الدورة الثالثة والأربعين للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، الذي يستضيفه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

ويشارك في الدورة ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء، وممثلون عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية واتحاد النقابات العالمي.

وقال محمد جبران رئيس الاتحاد: إن المؤتمر سيناقش قضايا العمل والتنمية والسلام الاجتماعي بدول القارة من خلال تقارير حول تطوير آليات التوظيف وتوفير العمل اللائق والاستثمار الأمثل للموارد والثروات الطبيعية للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر أنه سيتم خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر عرض سياسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية نحو التعافي من أزمة (كوفيد 19)، ومناقشة وضع الحماية الاجتماعية في أفريقيا في ظل وباء كورونا والدروس المستفادة الأساسية من الاتحاد الأفريقي، ومنظمة العمل الدولية، ودراسة السعة المالية لتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية للاقتصاد غير الرسمي.