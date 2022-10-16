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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في العريش

تنفيذ قرارات الإزالة
تنفيذ قرارات الإزالة بمدينة العريش

واصل مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، تنفيذ قرارات الإزالة وذلك في إطار   أعمال الموجة الـ20 "المرحله الثالثة" لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولا بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.
 

الإجراءات القانونية

 

ووجه الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إلى ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين.


 وعليه ترأس اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ، حملة ازالات الموجة 20 المرحله الثالثة، في نطاق دائرة قسم شرطة أول العريش، بحضور السكرتير العام للمجلس ومدير الاداره الهندسية رئيس قسم التنظيم ومسؤولي قسم الازالات والادارات المعنية بالمجلس وذلك بنطاق منطقة قسم شرطة أول العريش ومدعومة بالضبطية القضائية وتأمين قوات أمن شمال سيناء.
 

 وقال رئيس مدينة العريش، إن أعمال الحملة متواصلة حتى ٢٧ أكتوبر الجاري تنفيذا لقرارات تم معاينتها واخطار الجهات الأمنية بها لدعم الحملة أمنيا.

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