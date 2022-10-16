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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 83 حالة تعد على الأراضي بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال المرحلة الثالثة بالموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

وأشار المحافظ إلي أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملات عن إزالة 50 حالة تعد بمساحة 5 ألاف و 98 متر مباني و33 حالة تعدي بمساحه 135 فدان و1 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

 كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدي بمساحه 459 متر بمركز الإبراهيمية وعدد 3 حالات تعدي على مساحة 534 متر بمركز كفر صقر و 3 حالات تعدي بمساحه 537 متر بمركز الإبراهيمية وعدد 2 حالة تعدي بمساحه 200 متر بمركز ديرب نجم.

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شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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