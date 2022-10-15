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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يضع رؤية جديدة لتنظيم العمل بمستشفى بلبيس المركزي

مستشفى بلبيس
مستشفى بلبيس

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، وقسم العيادات الخارجية،وذلك في إطار وضع رؤية جديدة لتنظيم مسارات العمل وإعادة هيكلة الغرف والأقسام المختلفة بها، بعد أن وجه بذلك خلال الزيارة السابقة وملاحظته لعدم انتظام المسارات وحدوث تكدس في بعض الممرات.

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وبنهاية الجولة عقد الدكتور هشام مسعود اجتماع مع مدير المستشفى وفريق العمل بها، بحضور مدير عام الطب العلاجي ونائبه، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، حيث تم طرح مقترح نقل بعض العيادات الخارجية بتجهيزاتها إلى الدور الأرضي بمبنى الحميات، مع إتاحة صالة إنتظار تربط بين كافة العيادات، وتفعيل نظام النداء الآلي لتنظيم دخول وخروج المرضى للعيادات وتوجههم للصيدلية، كما وجه بتجهيز غرفة خاصة بعمل الأشعة السينية على أن تكون مجاورة لعيادة العظام، كما تم مناقشة استكمال أعمال التطوير بقسم العلاج الطبيعي.

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