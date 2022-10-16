عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة إعدام الكتاكيت.. 3 حلول برلمانية لنقص الأعلاف والنهوض بصناعة الدواجن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فيديو إعدام الكتاكيت .. واحد من أهم أحاديث السوشيال ميديا والشارع المصري في الأيام الحالية والذي جاء بمثابة جرس إنذار لمواجهة إشكالية نقص الأعلاف لا سيما بعد ارتفاع أسعارها عالميا الأمر الذي أثر بالسلب على مربي الدواجن وقد يؤثر في مستقبل هذه الثروة تزامنا مع جهود الدولة في تعظيم الإنتاج منها.

 

ارتفاع عالمي للأسعار 

وفي هذا السياق، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن الأسعار العالمية للأعلاف شهدت ارتفاعا كبيرا بالآونة الأخيرة، حيث تخطى سعر طن فول الصويا ٢٣ ألف جنيه، بعد أن كان سعره ٤٠٠٠ جنيه، ما يتطلب إيجاد حل سريع.

وطالب "الشوربجي”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، بالتدخل الفوري للدولة والوزارات المعنية بهذا الملف من أجل وضع حلول جذرية للقضاء على إشكالية نقص الأعلاف وما لها من توابع سلبية على الثروة الدواجنة بل والحيوانية أيضا، مما ينعكس على مستوى تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي من هذا النوع من الغذاء.

 

حلول لنقص الأعلاف 

وعن أبرز الحلول التي تسهم في القضاء على نقص الأعلاف بالأسواق، نوه عضو لجنة الزراعة، إلى أهمية الاستمرارية في وتيرة استصلاح الأراضي الزراعية، بل والتركيز على زراعة محاصيل معينة أساسية وذات استهلاك عال مثل القمح والذرة، علاوة على أهمية وضع تدابير استباقية أخرى لمواجهة هذا النقص مستقبليا بهدف حماية وتأمين الغذاء من هذه الثروات، معقبا: “أيضا أسعار الدواجن لها تأثير مباشر على أسعار اللحوم”.

 

التعليق على واقعة الكتاكيت 

وفيما يخص واقعة إعدام الكتاكيت، قال عضو مجلس النواب، إنه لا توجد حلول أخرى أمام مربي الدواجن سوى ذلك الأمر، بسبب خسارتهم الكبيرة في تكاليف الإنتاج، ولهذا نحتاج للتدخل السريع حول توفير جميع كميات الأعلاف اللازمة لحماية صناعة الدواجن في مصر.

لنقص الأعلاف بالأسواق.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن واقعة إعدام ملايين الكتاكيت

محاسبة المقصرين وتحرك سريع.. بيان عاجل من البرلمان بشأن أزمة أعلاف الدواجن

 

 

من ناحية أخرى، أكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه سيكون هناك حل جذري لأزمة الأعلاف غدا بعد فيديوهات إعدام الكتاكيت.

 

بشرى لمنتجي الدواجن 

وقال هشام الحصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أبشر منتجي الدواجن بتواجد لقاء مهم لحل هذه المشكلة".

 

تدخل رئاسي 

وتابع هشام الحصري: "بالتأكيد هناك عجز في الأعلاف في الأسواق المصرية، وتحدثنا مع وزير الزراعة ورئيس الوزراء، والملف على مكتب رئيس الجمهورية، وهناك تدخل رئاسي لحل الأزمة".

من جانبه، علق الإعلامي أحمد موسى قائلا: "الناس بتقول الأعلاف بقالها شهور في الموانئ، ليه متحركناش بدري لإنقاذ الكتاكيت اللي بتموت؟".

 

الأعلاف مجلس النواب اسعار الدواجن السوشيال ميديا الامن الغذائي فول الصويا الاسعار العالمية واقعة اعدام الكتاكيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين للضرب على يد شقيقها

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

خايف ومرتبك.. أول ظهور لعريس الاسماعيلية داخل قفص الاتهام (بث مباشر)

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك ينتشر بالأسواق يسبب السرطان

بعد واقعة إعدام الكتاكيت.. 3 حلول برلمانية لنقص الأعلاف والنهوض بصناعة الدواجن

ترشيحاتنا

شابان متهوران يقلدان سائق طريق السويس

اجتماع من القاهرة للدعم.. 41 مليون شخص مهددون بالجوع في العالم العربي

أسوان تشارك في فعاليات مهرجان بينالى بكوريا الجنوبية .. شاهد

تأجيل محاكمة زوج عروس الإسماعيلية إلى 23 أكتوبر

قصف أوكراني بالصواريخ.. شاهد| انفجارات عنيفة تضرب مطار بيلجورود في روسيا

كلاسيكو الأرض.. 20 قناة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء.. مي عمر تثير الجدل بفستان عيد ميلادها| شاهد

لن تتوقع.. طريقة واحدة فقط لحماية الأطفال من الحصبة

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين للضرب على يد شقيقها

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين وزوجاتهم لمقر مشيخة الأزهر

فيديو

تورمت عينيها.. ماذا حدث لـ غادة عبد الرازق داخل منزلها

تحذير عاجل.. تقلبات جوية وأمطار قوية بالمحافظات

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ