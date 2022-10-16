بعد واقعة إعدام الكتاكيت.. 3 حلول برلمانية لنقص الأعلاف والنهوض بصناعة الدواجن

فيديو إعدام الكتاكيت .. واحد من أهم أحاديث السوشيال ميديا والشارع المصري في الأيام الحالية والذي جاء بمثابة جرس إنذار لمواجهة إشكالية نقص الأعلاف لا سيما بعد ارتفاع أسعارها عالميا الأمر الذي أثر بالسلب على مربي الدواجن وقد يؤثر في مستقبل هذه الثروة تزامنا مع جهود الدولة في تعظيم الإنتاج منها.

ارتفاع عالمي للأسعار

وفي هذا السياق، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن الأسعار العالمية للأعلاف شهدت ارتفاعا كبيرا بالآونة الأخيرة، حيث تخطى سعر طن فول الصويا ٢٣ ألف جنيه، بعد أن كان سعره ٤٠٠٠ جنيه، ما يتطلب إيجاد حل سريع.

وطالب "الشوربجي”، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، بالتدخل الفوري للدولة والوزارات المعنية بهذا الملف من أجل وضع حلول جذرية للقضاء على إشكالية نقص الأعلاف وما لها من توابع سلبية على الثروة الدواجنة بل والحيوانية أيضا، مما ينعكس على مستوى تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي من هذا النوع من الغذاء.

حلول لنقص الأعلاف

وعن أبرز الحلول التي تسهم في القضاء على نقص الأعلاف بالأسواق، نوه عضو لجنة الزراعة، إلى أهمية الاستمرارية في وتيرة استصلاح الأراضي الزراعية، بل والتركيز على زراعة محاصيل معينة أساسية وذات استهلاك عال مثل القمح والذرة، علاوة على أهمية وضع تدابير استباقية أخرى لمواجهة هذا النقص مستقبليا بهدف حماية وتأمين الغذاء من هذه الثروات، معقبا: “أيضا أسعار الدواجن لها تأثير مباشر على أسعار اللحوم”.

التعليق على واقعة الكتاكيت

وفيما يخص واقعة إعدام الكتاكيت، قال عضو مجلس النواب، إنه لا توجد حلول أخرى أمام مربي الدواجن سوى ذلك الأمر، بسبب خسارتهم الكبيرة في تكاليف الإنتاج، ولهذا نحتاج للتدخل السريع حول توفير جميع كميات الأعلاف اللازمة لحماية صناعة الدواجن في مصر.

من ناحية أخرى، أكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه سيكون هناك حل جذري لأزمة الأعلاف غدا بعد فيديوهات إعدام الكتاكيت.

بشرى لمنتجي الدواجن

وقال هشام الحصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أبشر منتجي الدواجن بتواجد لقاء مهم لحل هذه المشكلة".

تدخل رئاسي

وتابع هشام الحصري: "بالتأكيد هناك عجز في الأعلاف في الأسواق المصرية، وتحدثنا مع وزير الزراعة ورئيس الوزراء، والملف على مكتب رئيس الجمهورية، وهناك تدخل رئاسي لحل الأزمة".

من جانبه، علق الإعلامي أحمد موسى قائلا: "الناس بتقول الأعلاف بقالها شهور في الموانئ، ليه متحركناش بدري لإنقاذ الكتاكيت اللي بتموت؟".