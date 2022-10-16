قصف أوكراني بالصواريخ.. شاهد| انفجارات عنيفة تضرب مطار بيلجورود في روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية بسماع دوي سلسلة انفجارات قوية في مقاطعة بيلجورود الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، كذلك اشتغلت أنظمة الدفاع الجوي في المقاطعة.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" أن 16 انفجارا هز المدينة في حوالي الساعة 11 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن النوافذ ارتجت في وسط المدينة كما اشتغلت أجهزة إنذار السيارات.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القوات المسلحة الروسية صدت، اليوم الأحد ، هجوما واسعا على مطار بيلجورود، وتم إسقاط أكثر من 10 صواريخ بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية التي تم تفعيلها.

وأضافت أن صاروخين ضربا منطقة المطار مما تسبب في انفجار قوي.

وكان حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، قد أفاد بسقوط شخصين نتيجة القصف.

وقال المستشار الرسمي ونائب الوزير السابق بوزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية، أنطون جيراشينكو، في تحديث على "تليجرام" إن سلسلة من "الأصوات العالية" تردد صداها في مدينة بيلجورود الروسية.

كما أفاد بأن الحاكم جلادكوف أبلغ عن تدمير منزل، وقتل ثلاثة على الأقل وجرح أربعة مع ارتفاع عدد الإصابات.

وتتعرض منطقة بيلجورود بين الحين والأخر إلى قصف من جانب القوات الأوكرانية. وكما أفاد مكتب الأمن الفيدرالي في وقت سابق، فقد زاد عدد التفجيرات الأوكرانية في مناطق بيلجورود وبريانسك وكورسك بشكل كبير منذ بداية أكتوبر.

فقد هزت انفجارات مدوية محطة "جي تي سي إتش بي لوش" للطاقة الحرارية في مدينة بيلجورود الروسية في وقت سابق أمس السبت، والتي يعتقد أن القوات المسلحة الأوكرانية نفذتها عبر طائرة مسيرة.

كما زعمت التقارير أن الهجوم كان محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من طراز "إس 300" من روسيا نفسها استهدف مدينة خاركيف الأوكرانية.

وافادت الأنباء عن انقطاع التيار الكهربائى فى عدة اجزاء من المدينة الروسية التى انغمست فى الظلام فى وقت مبكر من صباح امس السبت.

وجاء هجوم الطائرات المسيرة المشتبه به على البنية التحتية الروسية بعد أيام قليلة من شن القوات المسلحة الأوكرانية هجوما على مطار عسكري روسي أدى إلى تدمير قاذفات TU-22M3 القادرة على حمل صواريخ Kh-22.

ونفذت الضربة الأسبوع الماضي واستهدفت قاعدة شايكوفكا الجوية بموسكو في منطقة كالوغا الواقعة على بعد 200 كيلومتر (124 ميلا) من الحدود مع أوكرانيا.