زيلينسكي: عدد قتلى روسيا بلغ 65 ألف جندي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تكبدت ما يقرب من 65 ألف قتيل حتى الآن مع دخول الحرب يومها الـ 235.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا لا يهمها إذا بلغ عدد قتلاها 100 ألف جندي، وأنها ستواصل المضي في الحرب.

وعن الوضع العسكري الحالي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع العسكري الميداني قرب باخموت هو "الأصعب" حاليًا في شرق أوكرانيا، وذلك بعد أيام من إعلان القوات الموالية لروسيا اقترابها من المدينة.

وتابع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"لا يزال الوضع خطيرا للغاية في منطقتي دونيتسك ولوجانسك" في حوض دونباس الصناعي.

وتابع:"لوضع الأصعب هو قرب باخموت مثل الأيام السابقة وما زلنا نحتفظ بمواقعنا".