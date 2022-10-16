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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زكريا الوردي: أسعى للتتويج بالبطولات والألقاب مع الزمالك

زكريا الوردي
زكريا الوردي

أعرب المغربي زكريا الوردي لاعب فريق الزمالك الجديد، عن سعادته بالتواجد في صفوف القلعة البيضاء، وأن يكون إضافة للفريق في الفترة المقبلة.

وشدد اللاعب على أنه يأمل في مساعدة زملائه للتتويج بالبطولات والألقاب مع الزمالك في الفترة المقبلة.

وعقد أمير مرتضى، مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان الزمالك تعاقد مع كل من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي ويوسف حسن وعمرو السيسي ومحمد صبحي .

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