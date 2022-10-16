يعيثون في الأرض فسادًا.. اعتداءات واقتحامات من مئات المستوطنين للأقصى

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف، أن أكثر من 250 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسًا تلمودية عند باب القطانين، وهم يحملون ما يسمونه "القرابين النباتية"، فيما أغلقت قوات الجيش سوق القطانين، لتأمين هذه الاقتحامات.

وعززت الشرطة من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

سرقة خلايا شمسية

كما حطم مستوطنون، الليلة الماضية، خلايا شمسية في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن المستوطنين حطموا خلايا شمسية تعود لاثنين من المواطنين، كما فكك مستوطنون ألواح خلايا شمسية لآخر وقاموا بسرقتها، بالإضافة إلى إتلاف خزانات مياه له ولوالده صلاح ضبابات.

الاعتداء على المزارعين

واعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، وبمساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، في أراضي منطقة "واد سالم"، شمال شرق بلدة قفين شمال طولكرم.

وقال رئيس بلدية قفين وليد صباح، إنه منذ بدء موسم قطف الزيتون والمزارعون يتعرضون لاعتداء المستوطنين بقيادة المستوطن المقيم في أحد البركسات الزراعية المتنقلة، والتي أقامها في أراضي واد سالم عام 2019، وأصبحت كبؤرة استيطانية تهدد ما تبقى من أراضي البلدة.

وأشار إلى أن المستوطنين يعترضون كل صباح المزارعين، ويجبرونهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم، ويمنعونهم من قطف ثمار الزيتون.

وأضاف أن الاحتلال يمنع المزارعين أيضا من الوصول إلى أراضيهم المعزولة خلف جدار الفصل العنصري، حيث استولى على 5 آلاف دونم من أراضي البلدة.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة من جيش الاحتلال للبلدة، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف تجاه المواطنين ومدرسة بنات بيتونيا، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.