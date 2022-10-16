حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة العريش

شهد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش في شمال سيناء، يرافقه الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات، وبحضور الدكتور هند عبد الحميد عميد كلية العلوم العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد سلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمجد الظريف وكيل الكلية لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

واستهل رئيس الجامعة، كلمته بتهنئة الطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد.

وتمني لهم عام دراسي متميز.. وأشار الدمرداش ، إلى أن الجامعة تقدم برامج دراسية متميزة باستخدام أحدث تكنولوجيات التعليم في التدريس حيث تقدم خدمات تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى من الجودة لإعداد خريج قادر على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة ، وأن كلية الحاسبات والمعلومات إضافة قوية للجامعة وذلك من خلال رؤية الكلية في نقل الجامعة الى جامعة ذكية.

وطالب الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب بالالتزام بأخلاقيات وتقاليد الحرم الجامعي في كل سلوكياتهم ليكونوا خير سفراء لأسرهم وحثهم على المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة فهي الرافد الثاني في تكوين شخصية الطالب.

وعلى جانب آخر قام الدكتور رئيس الجامعة، بتكريم الدكتور هند عبد الحميد، عميد كلية العلوم والعميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات، على مجهوداتها طوال فترة عمادتها للكلية مقدمًا لهم الشكر ومتمنًا لها المزيد من النجاحات في عمادة كلية العلوم، كما قام سيادته بتكريم العشرة الأوائل على الكلية باعتبارهم أول دفعة بالكلية.

وفى نهاية الاحتفالية تقدم الدكتور رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لإجارة الكلية والعاملين بها ومثمنًا دورهم ودور الكلية في التحول الرقمي الذى لم يًعد محل تساؤل إن كان سيتم الاعتماد عليه من عدمه؟ فالتحول الرقمي أصبح التوجه الأساسي لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة في مصر، كما حث الطلاب على بذل الجهد ومزيد من التفاؤل والنجاح لرفع راية الكلية والجامعة والوطن وبذل المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة.

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