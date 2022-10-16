عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات خاصة لـ 100 شاب بالمنتدى المصري السوداني لريادة الأعمال

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن بدء التدريبات الخاصة بالمنتدي الأول للشباب المصري السوداني، والمقام تحت شعار "الشباب وريادة الأعمال"، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) ووحدة السياسات وتطوير الأعمال والإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية، خلال الفترة من (13-21) أكتوبر الجاري، بمشاركة 100 شاب وفتاة مقسمين إلى 50 شاب وفتاه يمثلون جميع ولايات السودان، و50 شاب وفتاة مصريين.

حضر التدريبات، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، چيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.


وتم تدريب المشاركين بالمنتدي على كيفية توليد الأفكار وإدارة المشروعات والعلامة التجارية، بالإضافة إلي تدريبهم علي ريادة الأعمال.

يهدف المنتدى إلى توطيد أواصل العلاقات المصرية السودانية وانطلاقا من العلاقات الودية العميقة التي تربط الشعب المصري والسوداني، وتنمية وتوطيد العلاقات المصرية السودانية في المجالات الشبابية والرياضية تفعيلا للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع بين حكومتي السودان ومصر (۲۰۱۹-۲۰۲۳) في 25 أكتوبر ۲۰۱۸ بمدينة الخرطوم.

ويتضمن برنامج المنتدى العديد من ورش العمل أهمها ورشة عمل حول تطور العلاقات المصرية السودانية من خلال الشباب، وورشة عمل حول سياسة ريادة الاعمال في البلدين، وورشة عمل أخري حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المصري السوداني، تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين الشقيقين.

كما يتضمن برنامج المنتدى زيارة العديد من الأماكن السياحية، بالإضافة إلى زيارة حاضنة الأعمال بجامعة النيل، وزيارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وأيضاً يضم البرنامج تنظيم العديد من التدريبات للشباب المشارك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 2 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

ترشيحاتنا

هل يجوز أن أقول لخطيبي كلام حب فى التليفون ؟

كيف كانت تعامله..7 صور تكشف علاقة شيرين عبد الوهاب بشقيقها | شاهد

ارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأحد 16-10-2022

قفزة في أسعار زيوت الطعام.. الحرب الروسية والاستيراد والتجار في قفص الاتهام

برواتب تبدأ من 3500 جنيه.. القوى العاملة توفر 100 فرصة عمل لذوي القدرات

تطوير القدرات العسكرية.. 5 رسائل للرئيس الصيني في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالستان.. دنيا بطمة تثير ضجة في أحدث ظهور

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

شمسي وقمري.. نسرين طافش بإطلالة كاجوال تكشف رشاقتها

جيب شورت.. رانيا يوسف بإطلاله جريئة تكشف أنوثتها| شاهد

فيديو

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

نجله تاجر مخدرات.. حقيقة تضرر شخص من رجال الشرطة بكفر الشيخ

مصطفى كامل يجمد عضوية سكرتير نقابة الموسيقيين ويحيله للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ