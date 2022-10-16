تدريبات خاصة لـ 100 شاب بالمنتدى المصري السوداني لريادة الأعمال

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن بدء التدريبات الخاصة بالمنتدي الأول للشباب المصري السوداني، والمقام تحت شعار "الشباب وريادة الأعمال"، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) ووحدة السياسات وتطوير الأعمال والإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية، خلال الفترة من (13-21) أكتوبر الجاري، بمشاركة 100 شاب وفتاة مقسمين إلى 50 شاب وفتاه يمثلون جميع ولايات السودان، و50 شاب وفتاة مصريين.

حضر التدريبات، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، چيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.



وتم تدريب المشاركين بالمنتدي على كيفية توليد الأفكار وإدارة المشروعات والعلامة التجارية، بالإضافة إلي تدريبهم علي ريادة الأعمال.

يهدف المنتدى إلى توطيد أواصل العلاقات المصرية السودانية وانطلاقا من العلاقات الودية العميقة التي تربط الشعب المصري والسوداني، وتنمية وتوطيد العلاقات المصرية السودانية في المجالات الشبابية والرياضية تفعيلا للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع بين حكومتي السودان ومصر (۲۰۱۹-۲۰۲۳) في 25 أكتوبر ۲۰۱۸ بمدينة الخرطوم.

ويتضمن برنامج المنتدى العديد من ورش العمل أهمها ورشة عمل حول تطور العلاقات المصرية السودانية من خلال الشباب، وورشة عمل حول سياسة ريادة الاعمال في البلدين، وورشة عمل أخري حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المصري السوداني، تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين الشقيقين.

كما يتضمن برنامج المنتدى زيارة العديد من الأماكن السياحية، بالإضافة إلى زيارة حاضنة الأعمال بجامعة النيل، وزيارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وأيضاً يضم البرنامج تنظيم العديد من التدريبات للشباب المشارك.