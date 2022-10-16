مشادة كلامية وخلاف بين الصين والناتو بسبب حرب أوكرانيا.. تفاصيل

جادل مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي “الناتو” مع مبعوث صيني بسبب إحجام بكين عن السير على خطى الدول الغربية والتنديد بدور روسيا في الصراع الأوكراني.

وفي حديثه أمام الجمعية السنوية للدائرة القطبية الشمالية، اتهم الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الصين بـ”تقويض النظام الدولي القائم على القواعد”، مضيفا أن بكين لا تشارك قيم الغرب.

وحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، تحدى هو رولونج، سفير الصين لدى أيسلندا، الأدميرال روب باور، قائلا: “أدميرال، مع الاحترام الواجب، خطابك وتصريحاتك مليئة بالغطرسة”.

ورد المسؤول في حلف شمال الأطلسي بأن الصين أصرت على أنها تدعم “مبدأ السيادة وأهمية الحدود المعترف بها دوليا في العالم... فلماذا إذن من الممكن إذن أن الصين لا تزال لا تدين الهجوم الروسي في أوكرانيا؟”.

ووفقا لوكالة “بلومبرج”، قال المبعوث الصيني إن بكين تنظر إلى الأزمة الأوكرانية من منظور تاريخي، وحث الغرب على “فهم السبب الجذري” للصراع بين موسكو وكييف.

وفي وقت لاحق، وفي محاولة واضحة لتهدئة الأمور، نشر هو رولونج صورا من المؤتمر على تويتر، بما في ذلك مصافحة له مع أميرال حلف شمال الأطلسي.

وتعليقا على المجادلة، قال إنه”’من الجيد حقا التحدث علنا والتحدث عندما يكون لديك أفكار مختلفة”، مضيفا أن “زيادة التفاهمات ستجعل عالمنا مكانا أكثر سلاما”.

وعلى عكس العديد من الدول الغربية، رفضت الصين إدانة روسيا وفرض عقوبات عليها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في أواخر فبراير.

وذكرت الصين مرارا وتكرارا أن الدول الغربية وأوكرانيا فشلت في معالجة “المخاوف الأمنية المشروعة” لروسيا، في حين انتقدت حلف شمال الأطلسي لدفع التوترات بين موسكو وكييف إلى “نقطة الانهيار”.