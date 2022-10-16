مزق روشتة طبيب الأورام| طبيب الأعشاب النصاب تسبب في وفاة سيدة.. فيديو

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول استبدال طبيب علاج الكيماوي لمريضة بأعشاب طبية فكانت الضحية وفاة مريضة سرطان نتيجة للجهل.

تداول مستخدمو الفيسبوك منشورا من طبيب وكان الغرض من المنشور التحذير من أحد المعالجين بالأعشاب المشهورين علي السوشيال ميديا الذي تسبب في مقتل مريضة.

وقال الطبيب في منشوره "أنا مبحبش أتطرق لأسرار مريض كشف عندي ومبحبش برضه أذكر أحد زملاء المهنة بسوء لكن لا بد أن أسوق هذه القصة من باب العبرة والاعتبار والحذر لأنه بصدد جريمة قتل لمريضة وأداة القتل هي الجهل.

وتابع، من شهرين جاتلي مريضة في عيادتي بالساحل تعاني من صداع وترجيع وعصب سادس ونزيف من فتحة الشرج متقطع مع إمساك لكن الشكوى الرئيسية هي الصداع الشدييييد.

عملتلها أشعة رنين مغناطيسي على المخ والبطن، فاتضح وجود ورم سرطاني بالأمعاء الغليظة وهذا الورم منتشر مسبب بؤرة ثانوية للمخ وكذلك للكبد.. يعني عامل ورم في المخ وورم في الكبد.

كتبت علاج يخفف ضغط المخ وحولت المريضة لمعهد الأورام.. والمريضة عملت استئصال لسرطان الأمعاء في المعهد.

وبدأت جلسات كيماوي وإشعاعي مكثفة لبؤر الكبد الثانوية وجذور ورم الأمعاء المستأصل..

جاتني العيادة لقيت أمورها بقت أحسن بكتييير وخططتلها لإجراء جراحة المخ بعد ما حالتها الصحية تسمح.

وفجأة المريضة انقطعت عني تماما وبطلت تتابع معايا وبعد مرور أكثر من شهر من الانقطاع عني جاتني من خمس أيام العيادة.

وفوجئت بأنها مركبة ماروكة غسيل كلوي في رقبتها وعبارة عن جثة هامدة لكن ما زال فيها النفس وشها شااااحب جدا والصفراء تظهر على جلدها وعنيها بصورة صفار البيض حرفيا ...

فسألتها أين كنتِ وماذا فعلتِ ؟

قالتلي :-

شفت على اليوتيوب الدكتور بيتكلم انه عنده وصفات وعلاج يشفي تماما من السرطان ..

.. فرحتله عيادته بالقاهرة .

قال راح مسك روشتتك وروشتة الأستاذ الدكتور / أستاذ الاورام ... وقطعهم ورماهم في سلة الزبالة

وقاللي التالي : العلاج ده غلط جدا وأنا بإذن الله هشفيكي من السرطان بالأعشاب الطبيعية وبعض الأدوية الكيميائية غير الضارة ...

فورا وقفي جلسات العلاج الكيماوي والاشعاعي اللي وصفهالك دكتور الاورام دي هتموتك وهتخللي شعرك يقع !!

اياكي تاخدي من علاج الدكتور أسامة العلاج دا ممكن يجيبلك السكر مع العلم العلاج اللي انا كاتبهولها كان عبارة عن ( كيبراديل - سوليبريد - كونترولوك - سيدامكس -بوتاسيوم -أمونيفورا- مانيتول متقطع )

صرفلها بالظبط ب 21 الف جنيه اعشاب من عنده كان منها شرب كوباية حبة البركة 7 مرات يوميا بدون سكر وروشته فيها بنادول للصداع

المريض وقف جلسات الكيماوي

وكانت النتيجة

ان المريض وقف جلسات الكيماوي --» فالسرطان دمر الكبد وعمل انسداد وتراكم للصفراء...

المريض برضه وقف العلاج بتاعي فكانت النتيجة ضغط الورم على المخ ارتفع جدا ..وزاد الصداع والحول والضغط على المراكز الحيوية ...

كيمياء الدم ارتفعت فالمريض دخل غسيل كلوي

فما كان مني إلا أني رجعتهم لدكتور الأورام لانقاذ ما يمكن أنقاذة ..ولكن كان الوقت فات .

جوزها كلمني امبارح قاللي ماتت صاحبة ال 38 عام والتي تعول ثلاثة أطفال أكبرهم في تانية ابتدائي.

هذه ضحية من ضحايا الجهل والدجل طبيب بشري يوقف علاج كيماوي لسرطان مستشري ويستبدله بالحبة السوداء.