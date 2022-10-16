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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر سيتي

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي سلبًا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول كان الأفضل في أحداث الشوط الأول، وتلقى ديوجو جوتا الكرة داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي في الدقيقة 21 ليطلق تسديدة تصدى لها إديرسون مواريش.

وكاد هالاند أن يسجل هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 40 عندما تلقى كرة عرضية رائعة من كيفن دي بروين، ليقابلها المهاجم النرويجي لكن أليسون تصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو - مانويل أكانجي - روبين دياز - ناثان آكي

خط الوسط:رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند

تشكيل ليفربول

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول في مباراة اليوم

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جيمس ميلنر - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

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