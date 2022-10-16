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برلمان

برلماني: استمرار قوائم العفو الرئاسي يؤكد نجاح الحوار الوطني واستراتيجية حقوق الإنسان

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

قال النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطيا اليوم، يؤكد نجاح الحوار الوطني من ناحية، واستمرار منهجية الدولة المصرية في دعم استراتيجية حقوق الإنسان.

وأكد أمين في بيان له، أن ما يحدث في ملف العفو الرئاسي إنجاز غير مسبوق، حيث لم يحدث من قبل وتم الإفراج عن هذا الكم من المحبوسين احتياطيا، وهو أمر يحسب للقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي، موجها التحية للرئيس وكافة مؤسسات الدولة القائمة على هذا الملف وعلى رأسهم لجنة العفو الرئاسي ووزارة الداخلية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك جهودا حقيقية لدى الحكومة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما ظهر في استمرار قوائم العفو الرئاسي بأعداد كبيرة، فضلا عن تجهيز المزيد من القوائم الجديدة، وفقا لما أعلنه أعضاء العفو الرئاسي.

ونوه النائب أشرف أمين، بأن الأمر لا يقتصر على الإفراج فقط بل تسعى الدولة إلى تمكين المفرج عنهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، وفقا لقرارات لجنة العفو الرئاسي المستمرة، ما يؤكد نجاح عمل اللجنة واستراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان.

العفو الرئاسي مجلس النواب الحكومة حقوق الإنسان الرئيس السيسي الداخلية

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