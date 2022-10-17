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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان التعليم الاعلامي بالجامعات العربية والتكنولوجيا

كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن عقد ندوة بعنوان التعليم الاعلامي بالجامعات العربية والتكنولوجيا المعاصرة تنظمها كلية الاعلام الأربعاء ١٩ اكتوبر .

و كان قد نظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ظهر اليوم ندوة تحت عنوان: (مصر بلا غارمات.. أسرة مطمئنة)، تحت رعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، ود. حنان جنيد القائم بأعمال عميد كلية الإعلام ، وبإشراف الدكتور ثريا أحمد البدوي القائم بأعمال مدير مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام، شارك فيها الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي،و نوال مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات وعضو اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، الدكتورة راندا رزق أستاذ الاعلام التربوي وعضو اللجنة الرئاسية للتنمية المجتمعية، إضافة إلى مشاركة الدكتورة محمود يوسف أستاذ العلاقات العامة ووكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق.

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وفي مستهل فعاليات الندوة، ألقت الدكتورة حنان جنيد القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، كلمة عبر منصة الزووم، عبرت خلالها عن سعادتها بجهود مركز بحوث ودراسات المرأة ودوره في لفت الانتباه إلى بحث مسببات ازمة الغارمات، موضحة بان إنهاء أزمة التعثر وسداد ديون المتعثرين من الأزمات التي تحتاج إلى بحث عن المسببات والحلول، دون أن يقتصر الأمر على حل الازمة بتسديد الديون المتعثرة فقط، حيث أن الأزمة ترتبط بجانب من الجهل أحيانا يؤدي للوقوع في قضية الغرم، وأن بعض الأسر تقع عن عمد في التغريم نظرا لعلمها بجهود فك أزمات المتعثرين، وذلك رغم التحديات القائمة على الدولة في رعاية ملف التنمية المجتمعية الشاملة وسعي الدولة إلى تطوير واطلاق العديد من المشروعات التنموية التي تحتاج إلى التمويل ويعيق مثل تلك الجهود ملفات التعثر التي تسعى الدولة إلى حلها، منوهة إلى أن الإعلام يتحمل عبء التوعية بالظاهرة والتضافر بكل طاقتها في تقديم التوعية الإعلامية ومساندة جهود المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة عميد كلية الاعلام تضامن الاجتماعي الإعلام التربوي الدكتورة حنان جنيد الاعلام جامعة القاهرة

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