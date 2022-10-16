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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إمدادات ضخمة.. أمريكا تتدخل لإنقاذ أوروبا من أزمة الطاقة

أمريكا وأوروبا
أمريكا وأوروبا

قال جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، أن أمريكا تزود دول أوروبا بـ 70% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال بيات: "حقيقة أن أمريكا ستكون أكبر مورد للغاز المسال في العالم هذا العام، 70% من صادراتنا موجهة إلى أوروبا".

وأوضح أن أمريكا تحشد مواردها التصديرية لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز.

وفي وقت سابق، قال مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، إن الوقف الكامل لتدفقات الغاز من روسيا إلى أوروبا، إلى جانب الشتاء البارد، يمكن أن يؤديا إلى نقص في استهلاك الغاز وترشيده، مما يكبدها خسائر في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 3% في عدد من الدول الأوروبية.

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وفي وقت سابق، حذر رئيس شركة جازبروم الروسية، أليكسي ميلر، من وقف الإمدادات في حال فرض سقف لأسعار الغاز الروسي.

وقال ميلر إن "محاولة تحديد سعر للغاز الروسي في أوروبا؛ يعد قرارا أحاديا ينتهك الشروط الأساسية للعقود الموقعة". 

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد صرح، في وقت سابق، بأن الأجدر بالولايات المتحدة أن تفرض سقفا على سعر الغاز الأمريكي المسال، بدلا من إسهامها في إفقار الطاقة في أوروبا.

أمريكا روسيا الغاز الطبيعى اوروبا صندوق النقد الدولى

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