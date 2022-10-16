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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تحذر من وقف الإمدادات حال فرض سقف لأسعار الغاز الروسي

صدى البلد

   حذر رئيس شركة (غازبروم) الروسية أليكسي ميلر، اليوم /الأحد/، من وقف الإمدادات في حال فرض سقف لأسعار الغاز الروسي.
وقال ميلر - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن محاولة تحديد سعر للغاز الروسي في أوروبا يعد قرارا أحاديا ينتهك الشروط الأساسية للعقود الموقعة". 
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد صرح، في وقت سابق، بأن الأجدر بالولايات المتحدة أن تفرض سقفا على سعر الغاز الأمريكي المسال بدلا من إسهامها في إفقار الطاقة في أوروبا.
وعبر فيديو نشره الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف على قناته على تطبيق "تلجرام" اليوم وهو يتفقد فوجا من القوات الخاصة في قاعدة عسكرية بالعاصمة الشيشانية جروزني قبيل توجهها للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة، قال "إنه لا يمكن لأي سلاح من أسلحة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن يكون عائقا أمام مقاتلينا".
وأضاف أن "هذه القوات تتكون من أفضل المقاتلين الذين يعرفون الشئون العسكرية جيدا.. وهم مستعدون للوقوف كالجدار في طريق النازيين".
ومن ناحية أخرى، أصدرت السلطات التشيكية أكثر من 3500 تأشيرة مؤقتة للاجئين الأوكرانيين على مدار الأسبوع الماضي.
وذكر راديو (براغ الدولي) أنه تم إصدار 3574 تأشيرة حماية مؤقتة للاجئين أوكرانيين في التشيك على مدار السبعة أيام الماضية؛ وهو أقل بمقدار 719 تأشيرة مقارنة بالأسبوع السابق عليه، مشيرا إلى أن البلاد منحت إجمالي 446 ألفا و811 تأشيرة مؤقتة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.
وتسمح التأشيرة لحامليها بالمكوث لمدة عام في جمهورية التشيك، وتمنحهم حق الوصول إلى التأمين الصحي والتعليم وسوق العمل، بالإضافة إلى حقهم في الحصول على المزيد من المساعدة، ومن بينها السكن.

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