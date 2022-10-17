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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق لاتهامه بسرقة 650 ألف جنيه من داخل شقة في مدينة بدر

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت جهات التحقيق، حبس سائق 4 ايام لاتهامه بسرقة 650 ألف جنيه من داخل شقة في مدينة بدر.

 

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وكان تبلغ لقسم شرطة بدر من ربة منزل وزوجها مقيمان بدائرة القسم قررا بأنه عقب عودتهما لمسكنهما إكتشافا كسر الباب وسرقة 650 ألف جنيه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها قيادة سائق يعمل طرف  زوج المُبلغة وله معلومات جنائية مقيم بالمرج وأنه وراء إرتكاب الواقعة تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

كسر الباب

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب", وأقر بأنه نظراً لعلمه بعدم تواجد المبلغين بمحل البلاغ خطط لسرقتهما وقام بالإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار ، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم ، وإتهماه بالسرقة وقررا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزة المتهم هو إجمالى المبلغ المستولي عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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