ياعيني عليكي يابنتي .. تعليق نشوي مصطفى بعد اتهام شقيق شيرين بتعاطيها المخدرات



علقت الفنانة نشوي مصطفى، على التصريحات الاخيرة لشقيق النجمة شيرين عبدالوهاب إن شقيقته وحسام حبيب يتعطيان المخدرات داخل شقة بالتجمع.



قالت نشوي مصطفى فى تغريدة لها عبر حسابها علي فيسبوك "ياعينى عليكى ياشيرين ياعينى عليكى يابنتى — ايه اللي بيحصل لك ده — ياوجع القلب ليه الفضايح"

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قال محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب إن شقيقته وحسام حبيب يتعطيان المخدرات داخل شقة بالتجمع، مشيرا إلى أنه قام بالذهاب الي تلك الشقة حتي يأخذها الي المستشفي لكي تتعالج من ذلك.



وأضاف "عبدالوهاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق مع المستشفى التي بها شيرين والمستشفى قدمت جميع الأوراق المطلوبة.



وتابع شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب أنه لم يقوم بأخذها للمستشفى بنفسه ولكن الأشخاص المتخصصين من المستشفى هم من أخذوها للمستشفى بتواجده.