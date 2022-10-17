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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة|بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟ وعادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

كارثة.. عادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

وفقًا للعديد من الدراسات ، لا يوجد طعام معين يمنع أو يتسبب في الإصابة بسرطان الثدي. ومع ذلك، فإن طريقة تناول الطعام تؤثر على خطر الإصابة بهذا المرض الخطير.
ووفقا لموقع timesofindia تساعد معرفة النظام الغذائي الصحيح ، جنبًا إلى جنب مع اتباعه ، في تقليل  مخاطر الإصابة بسرطان الثدي وإلى جانب نظامك الغذائي ، هناك أيضًا خيارات أخرى لنمط الحياة يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان.

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مش حتصدق ..مشروب شائع يزيد من مخاطر الإصابة بالدوالي 

نادرًا ما تكون دوالي الساقين مدعاة للقلق ، ولكن في بعض الأحيان تكون الأوعية المنتفخة من الآثار الجانبية لمشاكل الأوعية الدموية الخطيرة الأخرى.


وفقا لموقع express.co.ukعادة ما تظهر الدوالي باللون الأحمر أو الأزرق  وترجع الإصابة بالدوالي إلى العديد من الأسباب أبرزها العوامل الوراثية ويمكن أن تكون الدوالي انعكاسًا لأنسداد الأوعية الدموية ويمكن لبعض أنواع من المشروبات أن تكون سببا في الإصابة بالدوالي. 

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قبل الشتاء يمكنك التخلص من الكيلوجرامات الزائدة ونحت قوامك برجيم سريع يساعد على نحت قوامك بأقل مجهود  إليك خطة الرجيم  يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

هاجم محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب ، المنتجة سارة الطباخ بسبب دعمها لحسام حبيب ولم تكن هذه المرة الأولي الذي يتواجد اسم سارة الطباخ في صراع مع النجوم خصوصا بعد أزمتها مع الفنان تامر عاشور ومع الشرنوبي وإلغاء الحافلات الخاصة به ووصول النزاع الي المحاكم.

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