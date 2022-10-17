بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

هاجم محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين، المنتجة سارة الطباخ بسبب دعمها لحسام حبيب و لم تكن هذه المرة الأولي الذي يتواجد اسم سارة الطباخ في صراع مع النجوم خصوصا بعد أزمتها الفنان تامر عاشور و مع الشرنوبي وإلغاء الحافلات الخاصة به وصول النزاع الي المحاكم.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور سارة الطباخ.

قال محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنه يحاول حمايتها من حسام حبيب طليقها وسارة الطباخ لانهما على حد تعبيره عصابة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC و من تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعد هذا أول تعليق من محمد عبدالوهاب بعد الأنباء المتداولة عن قيامه بالاعتداء على شقيقته شيرين و احتجازها في أحد المستشفيات.

وتابع: أن كل الأخبار المتداولة عن الاعتداء على شيرين غير صحيحة وأنه يحاول فقط حمايتها من هذه العصابة قاصداً حسام وسارة.

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