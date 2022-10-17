عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

سارة الطباخ
سارة الطباخ

هاجم محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين، المنتجة سارة الطباخ بسبب دعمها لحسام حبيب و   لم تكن هذه المرة الأولي الذي يتواجد اسم سارة الطباخ في صراع مع النجوم خصوصا بعد أزمتها الفنان تامر عاشور و مع الشرنوبي وإلغاء الحافلات الخاصة به وصول النزاع الي المحاكم.

 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور سارة الطباخ.

 

قال محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنه يحاول حمايتها من حسام حبيب طليقها وسارة الطباخ لانهما على حد تعبيره عصابة.

 

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC و من تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعد هذا أول تعليق من محمد عبدالوهاب بعد الأنباء المتداولة عن قيامه بالاعتداء على شقيقته شيرين و احتجازها في أحد المستشفيات.

 

وتابع: أن كل الأخبار المتداولة عن الاعتداء على شيرين غير صحيحة وأنه يحاول فقط حمايتها من هذه العصابة قاصداً حسام وسارة.

B9B3E357-227E-45B6-AD20-F47D2102B60C
B9B3E357-227E-45B6-AD20-F47D2102B60C
52F80AF4-D3DC-430E-8F96-AB5B35705883
52F80AF4-D3DC-430E-8F96-AB5B35705883
2DB49800-E2E3-42DE-B7FF-15802E6A8D9B
2DB49800-E2E3-42DE-B7FF-15802E6A8D9B
75E5E4B5-D666-4C5B-AC65-F2276F4DCC8A
75E5E4B5-D666-4C5B-AC65-F2276F4DCC8A
DF11FE09-2E81-49C5-A8CD-8EE4C8B86FCA
DF11FE09-2E81-49C5-A8CD-8EE4C8B86FCA
11DA2764-DAB3-4D47-8F99-7DC6E0E1A3BF
11DA2764-DAB3-4D47-8F99-7DC6E0E1A3BF
CA28C1DC-8229-448E-9CB8-B8DCC935C7DA
CA28C1DC-8229-448E-9CB8-B8DCC935C7DA
شيرين حسام حبيب سارة الطباخ الفنان تامر عاشور الإعلامي عمرو أديب تامر عاشور برنامج الحكاية عمرو أديب الطباخ الفنانة شيرين الفنانة شيرين عبدالوهاب شيرين عبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

بعد تصدرها التريند.. صور آثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

بسبب صلاح ..الجماهير المصرية تشن هجوما على مهاجم ليفربول..شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب: أختي وحسام حبيب يتعاطون المخدرات في شقة بالتجمع

موضوعات متعلقة

بعد دخولها المستشفى.. الجمهور عن بنات شيرين عبد الوهاب: ذنبهم إيه؟

بعد دعم حسام حبيب لها..صور جمعت بين شيرين وطليقها قبل دخول المستشفى

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف قدوم هاتف رخيص من شاومي بمواصفات مميزة

بورشه ماكان GTS في مواجهة بي ام دبليو X3 M

بعد تخطى الدولار الـ19.70 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت الآن بالأسواق

بعد سماع دوي انفجارات.. إعلان حالة التأهب الجوي بمختلف أنحاء أوكرانيا

بـ 3 آلاف جنيه.. أفضل هاتف من ريلمي لمحدودي الدخل

بعد دخولها المستشفى .. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

بعد دخولها المستشفى.. الجمهور عن بنات شيرين عبد الوهاب: ذنبهم إيه؟

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ