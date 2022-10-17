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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن في حادث تصادم سيارة مع توكتوك بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى مسن مصرعه، في حادث اصطدام سيارة ملاكى بتوك توك، بدائرة مركز كفر صقر وتم نقل الجثة والتحقظ عليها بالمستشفي وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الاجهزة الأمنيه إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال مستشفى كفر صقر " إسماعيل.ب.إ" 72 سنة، مقيم اولاد صقر، بمحافظة الشرقية، جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

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وبالإنتقال والفحص تبين مصرعه نتيجة وقوع حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكى، بطريق "كفر صقر - اولاد صقر" أمام كوبرى القواسم وتم التحفظ على الجثه تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى كفر صقر وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية محافظة الشرقية حادث تصادم النيابة العامة الأجهزة الامنية

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