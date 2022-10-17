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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السعودية.. نجاح علاج أول حالة اكتئاب مزمن بعملية جراحية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، بأن فرقًا طبية متخصصة  بجراحة المخ والأعصاب وأطباء من الأمراض النفسية بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، نجحت في علاج أول حالة اكتئاب مزمن عبر تدخل جراحي.

وقالت "واس" إن الفريق مكون من أطباء الأمراض النفسية, وأطباء جراحة المخ والأعصاب لمناقشة الحالة والإقرار بإجراء تدخل جراحي للتخفيف من الأعراض الشديدة للاكتئاب والقلق المصاحب له.

وشرع الفريق الطبي  في إجراء عملية "بضع التلفيف الأمامي في الجهتين" تحت التخدير الكامل، والتي تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات تُذكر.

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وبحسب "واس" تحسنت حالة المريض المزاجية والنفسية وعادت ساعات النوم إلى معدلها الطبيعي والابتعاد عن الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق بشأن المستقبل.

وتقدم مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة خدمة الجراحة العصبية لمرضى الاكتئاب، من خلال فريق طبي في جراحة المخ والأعصاب، بالتدخل الجراحي في الدماغ باستخدام تقنيات جراحية متطورة ودقيقة للتخفيف من أعراض الاكتئاب وهذه الخدمة تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط.

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