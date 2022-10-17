وزيرة الهجرة: الوديعة شرط أساسي لحصول المصريين بالخارج على السيارات المعفاة

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن المصريين فى الخارج كانوا يطالبون بإعفائهم بجزء من الجمارك منذ 15 أو 20 سنة سابقة ولكن الدولة المصرية قامت بفعل شيء أفضل لهم وتم إعفاء كامل فى مصاريف الجمارك.

وأضافت "جندي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه بعد تسجيل المغترب بياناته على الصفحة الخاصة بالوزارة وتفاصيل السيارة، يبحث في صفحة الجمارك ووزارة المالية عن قيمة الوديعة التي سوف يقوم بوضعها فى البنك ومن ثم يستطيع استيراد السيارة فى أي وقت يريده.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه من المهم هو تسجيل البيانات ودفع قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة خلال 4 أشهر ومن ثم يستطيع استيراد السيارة خلال عام كامل.