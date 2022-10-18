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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ألبين A110 R الرياضية بقدرات خارقة للانطلاق .. صور

ألبين A110 R
ألبين A110 R

تواصل شركة ألبين المتخصصة في تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة A110 R، والتي تأتي باطلالة خارجية رياضية، إلى جانب الكثير من اللمسات الداخلية والخارجية، والتي تؤكد على هذا المفهوم.

ألبين A110 R 

القدرات الفنية للسيارة ألبين A110 R الرياضية

 

دعمت السيارة ألبين A110 R بمحرك سعة 1800 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 300 حصانا، و 340 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

ألبين A110 R 

تسارع السيارة ألبين A110 R الرياضية

 

تصل السرعة القصوى للسيارة ألبين A110 R إلى 285 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة فيمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 3.9 ثانية.

ألبين A110 R 

تصميم السيارة الرياضية ألبين A110 R

 

حصلت السيارة ألبين A110 R على اطارات أمامية قياسها 215/40 ، بالاضافة إلى 245/40  للناحية الخلفية، من طراز ميشلان بايلوت سبورت كاب2، مدعومة بقياس 18 بوصة مع جنط من تصميم هندسي متعدد الاضلاع باللون الاسود، إلى جانب علب للمكابح بلون مختلف باسطوانة قياسها 320 مم.

ألبين A110 R 

وجاءت الناحية الخلفية للسيارة بعدة لمسات من الياف الكربون، تتسم بالمظهر الرياضي، إلى جانب سبولير انيق وعتبات جانبية رياضية، بالاضافة إلى مصابيح أمامية ذات اطلالة حادة مع غطاء للمحرك باللون الاسود والذي يتماشى مع السقف والكثير من الاجزاء الاخرى للسيارة.

ألبين A110 R 
ألبين A110 R ألبين A110 R ألبين A110 R الرياضية السيارة ألبين A110 R الرياضية

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