تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. محافظ الإسكندرية: زراعة نحو 18 ألف شجرة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم توجيه الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة العميد محمد عابدين؛ بزراعة ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأوضح المحافظ أنه خلال 8 أسابيع منذ بداية المبادرة وحتى الآن تم زراعة 18 ألف شجرة على مستوى الأحياء وخاصة بالطرق والمحاور المرورية.

وأضاف أنه تم التشديد على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بالتنسيق مع جميع الأحياء للبدء فوراً في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.

ومن جانبه؛ أشار العميد محمد عابدين، أن الادارة العامة للحدائق المركزية برئاسة محمد خضر الحلواني ، قامت بالتنسيق مع الأحياء بزراعة 3329 شجرة بنطاق حي العجمي، و 3289شجرة بنطاق حي منتزه ثان، و زراعة 3015 شجرة بحي شرق، بالإضافة الى زراعة 2111 شجرة بحي غرب، و زراعة 2038 شجرة بحي منتزه أول، و زراعة 1653 شجرة مركز ومدينة برج العرب ، وكذا 920 شجرة بنطاق العامرية أول ، و727 شجرة بنطاق العامرية ثان،259 شجرة بنطاق حي وسط.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بزراعة 100 مليون شجرة وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة.