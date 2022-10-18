إنشاء مدينة السجاد بأخميم في سوهاج للصناعة اليدوية

قال نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج، إن القرية أقيمت خصيصًا لصناعة السجاد اليدوي، وكانت تضم 150 بيت للمنسوجات في المرحلة الأولى، والثانية 127 بيت للمنسوجات، والمرحلة الثالثة تم انشاء 10 بيوت لنول المنسوجات وجاري التنفيذ لخمس بيوت أخرى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"،:" بتوجيهات من القيادة السياسية تم إنشاء مدينة السجاد بأخميم بمحافظة سوهاج لصناعة السجاد اليدوي.

وأضاف:" بناء المدينة جاء للحفاظ على الحرف التراثية من الإندثار، ولتوفيرها آلاف من فرص العمل للشباب والسيدات.