وزير الصحة التونسي يبحث مع مسئولة أممية تحديات التصدي لفيروس "الإيدز"

بحث وزير الصحة التونسي علي المرابط، الإثنين، مع المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة (الإيدز) شيرين الفقي، تحديات مكافحة هذا الفيروس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وذكر بيان لوزارة الصحة التونسية، أن الجانبين بحثا كذلك فرص تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والبرنامج المشترك للأمم المتحدة على الصعيدين الوطني والإقليمي.



وأكد وزير الصحة التونسي أن بلاده تعمل بالتعاون والتنسيق مع مختلف الشركاء على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس "الإيدز".