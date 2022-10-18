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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ جنوب سيناء: مؤتمر المناخ حول شرم الشيخ لمدينة عالمية

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اخر تفاصيل استعدادات المحافظة ومدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ cop27، والمقرر انعقاده بالمدينة في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مؤتمر قمة المناخ COP 27 من أكبر المؤتمرات التي تعقد في العالم، حيث يجعل الأضواء مسلطة على مصر، وبخاصة مدينة شرم الشيخ: قائلا: «استفدنا بشكل كبير على مستوى المدينة، حيث تم عمل بنية أساسية كما لم يحدث من قبل، حيث نفذت الهيئة الهندسية نحو 130 كم طولي، و32 كم داخل المطار».

وأضاف فودة، خلال مداخلة لايف، مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «لدينا ممشى سياحي عالمي في شرم الشيخ، 6 كم في اتجاه المطار و6 كم في اتجاه العودة أي 12 كم، وهناك أماكن للدراجات وخضرة في جميع أنحاء المدينة، و13 ميدان فيها مروج وزهور وأشجار تضفي طابعا من الجمال على مدينة شرم الشيخ».

الرئيس وجه بتحويل شرم الشيخ لمدينة عالمية 

وتابع محافظ جنوب سيناء: «استضفنا منتدى شباب العالم في 10 يناير الماضي، بعدها بدأنا نفكر في الإعداد لقمة المناخ، حيث كلفنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل هذه المدينة إلى مدينة عالمية، درة المدن ولا تقل عن أي مدينة في العالم كمدينة سياحية».

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الاستعدادات مستمرة ولم تنقطع في مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP 27، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة متواجدة معنا منذ اليوم الأول، كنا نعمل جميعا في درجة حرارة مرتفعة بواقع 40 و45 درجة في قلب شوارع المدينة، حيث كان يتم فيها الرصف وتغيير مواسير المياه والكابلات وأعمدة الإنارة والكاميرات.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنه اعتبارا من 25 أكتوبر المقبل سيتم إعلان أن مدينة شرم الشيخ جاهزة ومستعدة لاستقبال هذه القمة العالمية، حيث يتم تحويلها إلى مدينة خضراء وذكية ومؤمَّنة: «كل الفنادق فيها طاقة شمسية وإنترنت فائق السرعة ولدينا 150 أتوبيس تعمل بالكهرباء والغاز، وهناك محطة طاقة شمسية يمكنها استيعاب كل هذا العدد».

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