مع اقتراب الشتاء تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل شوربة العدس بالجزر والكزبرة وبأقل التكاليف ومذاق شهي لا يقاوم ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

مقادير عمل شوربة العدس بالجزر والكزبرة

2 كوب عدس مغسول ومصفى

2 حبة جزر متوسطة مقطعة

1 حبة بصل كبيرة مقطعة

3 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة خشن

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح حسب الرغبة

½ ملعقة توابل صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة توابل صغيرة كمون



طريقة عمل شوربة العدس بالجزر والكزبرة



في قدر على نار متوسطة ضعي ملعقة من الزبدة مع ملعقة من الزيت ثم أضيفي العدس.

أضيفي البصل والجزر وملعقة كزبرة خضراء مفرومة وقلبي جيداً.

أضيفي الماء حسب الحاجة واتركي العدس حتى ينضج.

احضري الخلاط وضعي فيها خليط شوربة العدس بالجزر واضربيها جيدأً.

في قدر آخر ضعي ملعقة من الزبدة وأضيفي خليط الشوربة وتبليها بالملح والفلفل الأسود وقليل من الكمون.

قدمي شوربة العدس بعد يتزيينها بالكزبرة الخضراء.