رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 .. شاهد

أعلنت رابطة الأندية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، جدول مباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023 حتى الجولة 29.

ومن المقرر، أن تنطلق مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر بمواجهة أسوان ضد الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثالثة عصرا.

كما شهد الأسبوع الأول صداما بين الأهلي والإسماعيلي، بينما سيلتقي الزمالك بنظيره سموحة.

وستلعب 3 جولات من الدوري الممتاز خلال فترة توقف كأس العالم 2022 المقرر إنطلاقه في شهر نوفمبر المقبل.

وسيتم تحديد مواعيد المباريات المخصصة للأندية المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الدور الثاني في وقت لاحق وفقا لما ذكره حساب الرابطة على موقع "تويتر".

وأشارت الرابطة إلى أن إعلان باقي جدول المباريات سيتم بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.

‏وتختتم مواجهات الدور الأول في يوم الثلاثاء 7 فبراير من عام 2023.

وأكدت رابطة الأندية المحترفة أن 18 أكتوبر الجاري انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد، كما تم تحديد نهاية شهر يونيو من العام المقبل 2023، موعدا لختام منافسات الدوري الممتاز.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29

الجولة الأولى

الجولة الثانية

الجولة الثالثة