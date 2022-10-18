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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

العدالة بين المرأة والرجل.. محيي الدين: قمة مناخ شرم الشيخ تشمل 5 محاور

صدى البلد

قال د. محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27،أن قمة المناخ COP27  والتي تستضيفها شرم الشيخ خلال أيام، تضمن 5 محاور، أن يكون الحوار الدائر في القمة أكثر شمولا، لقضايا مثل الفقر والتشغيل والعدالة بين المرأة والرجل، ودور الشباب، والتنوع البيئي، والعمل المناخي. 
وأضاف  أن المحور الثاني أن تكون قمة لتنفيذ التعاهدات، وان تكون تطبيق الاستثمار والمشروعات والتمويل والحلول التكنولوجية، والمحور الثالث الإقليمية واختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها على مستوى كافة القارات، حيث من المتوقع أن يتم عرض عدد كبير من المشروعات والتي سوف يتم عرضها على موقع رواد المناخ وموقع قمة المناخ الذي اعلنت عنه الرئاسة المصرية. 
وأوضح بأن المحور الرابع متمثل في التوطين وتنفيذ مشروعات الى مستوى مصر، منوها إنه سوف يتم عقد مؤتمر كبير يوم 3 نوفمبر المقبل للإعلان عن نتائج المسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تتضمن 6 مجالات "المشروعات الكبرى، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة، ومشروعات تديرها المرأة، مشروعات ناشئة، ومشروعات ذات تأثير مجتمعي وبيئي". 
وأوضح محي الدين أنه سيتم اختيار 3 فائزين في كل فئة، ليصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها  على مستوى الجمهورية نحو 18 مشروع،  مشيرا إلى أن ذلك المحور"  التوطين" يأتي ضمن المحاور الأساسية لقمة للمناخ. 
وذكر أن المحور الخامس يتمثل في التمويل وهو عنصر معقد ويضم 7 محاور "الدور الخاص بمؤسسات التمويل والقطاع الخاص، وتخفيض الاعتماد على المديونيات، وسوق الكربون، والحوكمة والبيئة والاثر الاجتماعي، ودور الموازنات العامة للدول".

محمود محي الدين اتفاقية الأمم المتحدة المناخ الحوكمة الاستثمار

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