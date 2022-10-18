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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

كيلاني: الثقافة خدمة شبه مجانية ونسعى لزيادة الموارد

وزير الثقافة
وزير الثقافة

أكدت وزيرة الثقافة، نيفين كيلاني، أن الثقافة خدمة شبه مجانية، والوزارة تحاول إيجاد موراد دخل تساعد لتخفيف الحمل على الموازنة العامة. 

وأوضحت كيلاني خلال استعراض خطة الوزارة أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن جهاز التنسيق الحضاري يعمل على عدد من المشروعات للحفاظ على الهوية المصرية، منها مشروع حكاية شارع التعريف بالشخصيات الذين تحمل الشوارع أسمائهم، بخلاف مشروع هنا عاش الذي يوثق البيوت التي عاش فيها المبدعين.
من جهته أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود مسلم أن الثقافة أولوية في مصر في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أدى لنوع من التشويش وفقدان الهوية. 


وقال "نحتاج تأثير ثقافي كل ثاني، يعادل ما يتعرض له أطفال وشباب من غزو ثقافي على أجهزة الموبايل كل ثانية". 

وزيرة الثقافة نيفين كيلاني لجنة الثقافة مجلس الشيوخ

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