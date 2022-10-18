عادل ميسي وأموتو يقودان تشكيل الاتحاد أمام أسوان في افتتاح الدوري

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التشكيل الأساسي لمواجهة أسوان، المقرر لها في تمام الثالثة عصرا، على ملعب أسوان، في افتتاح مسابقة الدوري المصري الممتاز (2022-2023).
تشكيل الاتحاد أمام أسوان:
حراسة المرمى : المهدي سليمان
خط الدفاع : هشام صلاح - محمود علاء - خالد صبحي - صبري رحيل.
خط الوسط : ساليفو - مروان هطية - سعيدو سيمبوري - إبراهيم حسن.
خط الهجوم، أحمد عادل ميسي - أوستين أموتو.
يذكر أن الزمالك بطل آخر نسختين من بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما يعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب المسابقة برصيد 42 مرة.