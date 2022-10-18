إبراهيم نجم: دار الإفتاء تشتبك مع القضايا الملحة وفق أجندة وطنية بطريقة احترافية

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال كلمة له في ختام فعاليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية، الذي انعقد تحت عنوان "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، منذ 7 سنوات وتحديدًا في 2015، ولدت مظلة جامعة لمؤسسات وهيئات الفتوى في العالم، وهي فكرة فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مشيرًا إلى أنها كانت بمنزلة حلم أوصى به في أول مؤتمر لدار الإفتاء المصرية الذي عُقد في أغسطس عام 2015، حيث عملنا على تنفيذ الفكرة وأصبحت حقيقة في ديسمبر عام 2015.



ولخَّص الدكتور إبراهيم نجم، رؤية وأهداف هذه المظلة في سبع كلمات بمناسبة مرور سبع سنوات على إنشائها، مؤكدًا أن ذلك يأتي من باب تذكير النفس وتذكير أصحاب السماحة والفضيلة حضور المؤتمر، حتى نكون على صف واحد.



وأضاف: أول كلمة أريد أن أذكر نفسي وأذكركم بها في رؤية هذه المظلة الجامعة لمؤسسات الفتوى في العالم، هي التشبيك انطلاقًا من أن أي مؤسسة مهما عظمت ومهما بلغ دورها عنان السماء لن تستطيع بمفردها أن تقوم بواجب الوقت في ظل طوفان التحديات الذي نتعرض له ليل نهار، وأوضح أن التشبيك هنا ليس فقط على نطاق المؤسسات والهيئات، ولكن على نطاق الرؤى والأفكار، ومن هنا كانت فكرة إحدى الورش المقامة على هامش المؤتمر هي التكامل بين العلوم الدينية والاجتماعية.

وتابع: ثاني كلمة هي الاشتباك، حيث نحرص على الاشتباك مع القضايا الملحة، ومع التحديات ومع بعضنا البعض في الآراء والأفكار وعنوان هذا العام هو مثال لهذا الاشتباك، أما الكلمة الثالثة وهي بناء القدرات والتأهيل والتدريب، حيث حمل فضيلة المفتي على عاتقه هذا الأمر، وتلقينا بالفعل طلبات كثيرة هذا العام للتدريب.



كما أشار إلى أن الكلمة الرابعة تختص بملء الفراغ بطريقة احترافية، وليس أدل على ذلك من إطلاق تطبيق فتوى برو، وهو تطبيق يتيح الإجابة على التساؤلات لدى الجاليات المسلمة في الخارج.

أما الكلمة الخامسة فقد أوضح الدكتور نجم، أنها خاصة باستشراف المستقبل الذي أصبح علمًا قائمًا بذاته تبنى عليه الدراسات المستقبلية، بينما الكلمة السادسة هي المؤسسية، مؤكدًا أننا ندرك أن الأشخاص لا يبقون ولكن الأفكار والمؤسسات تبقى.



وعن الكلمة السابعة والأخيرة، قال الدكتور إبراهيم نجم: "أقولها شهادة أمام الله عز وجل؛ أقول بصدق إننا ننطلق من أجندة وطنية، وهذا ما تتفرد به هذه المظلة وكذلك المجامع الفقهية المعتمدة ودُور وهيئات الإفتاء في العالم، فقد عانينا من الأجندات السياسية ونحن نريد فقط خدمة أمتنا ولا نسعى لتحقيق أي أجندة".



وفي ختام كلمته أكد مستشار مفتي الجمهورية أن وراء نجاح هذا المؤتمر جنود معلومة في مقدمتها فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وكذلك كلُّ من قام بجهد كبير وفي مقدمتهم معاونو الخدمة الذين لولاهم ما نجح هذا المؤتمر، متوجهًا بالشكر والتقدير لكل من حضر المؤتمر.