ظاهرة مميزة تظهر في سماء مصر.. الجمعة القادمة

تصل زخة شهب الجباريات السنوية الى ذروة تساقطها من منتصف ليل الجمعة 21 اكتوبر، وخلال ساعات قبل شروق شمس السبت 22 أكتوبر، وهذه السنة القمر سيكون في طور هلال نهاية الشهر المتناقص ولن يظهر حتى ساعات الفجر ، لذلك لن يؤثر ضوؤه على رؤية الشهب حتى وقت متأخر من الليل بسماء الوطن العربي.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يتوقع أن تنتج الشهب أفضل عروضها في الساعات حول الساعة 05:00 فجرًا بالتوقيت المحلي عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعة في السماء.

تعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من العام خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب ولكن ليس لها تأثير على كوكبنا.

وتنشط شهب الجباريات سنوياً خلال الفترة من 2 اكتوبر الى 7 نوفمبر وهي ليست من زخات الشهب القوية وهي غير معروفة بإنتاج العواصف الشهابية، فعادة من موقع مظلم في عدم وجود ظروف جوية مثالية يمكن رؤية ما بين 10 الى 20 شهابا بالساعة عند ذروتها، طبعا هناك دائما عنصر المفاجأة المحتملة عندما يتعلق الأمر بزخات الشهب والأمر متروك للرصد الميداني.

تُعرف شهب الجباريات بأنها شهب سريعة للغاية حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومترا بالثانية، وهذه الشهب تعتبر خافتة لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق انتاجها ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضعة ثوان بعد اختفاء الشهاب نفسه وفي بعض الاحيان يمكن ان يكون الشهاب ساطعًا بشكل استثنائي ويتفتت إلى أجزاء.

إن نقطة إشعاع شهب الجباريات توجد في اتجاه نجوم الجبار او الجوزاء والتي ترصد مرتفعة في السماء بالافق الجنوبي الشرقي عند منتصف الليل خلال شهر اكتوبر ومن هنا جاءت تسمية هذه الشهب.

تعتبر نجوم الجبار (الجوزاء) واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها حيث تضم ثلاثة نجوم على خط واحد متوسطة اللمعان تمثل حزام الجبار وألمع نجم في السماء الشعرى يقع إلى الجنوب من نجوم الجبار .

لمحاولة رؤية شهب الجباريات يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن، وليس على الراصد النظر مباشرة نحو نجوم الجبار لرؤية الشهب حيث يمكن أن تظهر من كل الاتجاهات في جميع أنحاء السماء ولكن عند تتبع مسار الشهب سوف يلاحظ أنها تنطلق ظاهريًا من نقطة شمال النجم منكب الجوزاء.