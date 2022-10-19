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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تدخل الحكومة .. اتحاد منتجي الدواجن يعلن خبرًا سارًا للمصريين |فيديو

الدواجن
الدواجن

قال أبو الفتوح  مبروك، رئيس شعبة التسمين باتحاد منتجي الدواجن، إن المشكلة الرئيسية لأزمة صناعة الدواجن تتمثل في التسعير غير العادل، مشيرًا إلى أن بعض السماسرة يقومون بتسعير الدواجن بصورة عشوائية، وهذا يؤدي إلى هدم الصناعة. 

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وتابع "مبروك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لحل أزمة الأعلاف كان بناءً، حيث قرر رئيس الوزراء الإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف من الجمارك. 

 وأشار إلى أن أسعار الدواجن من المفترض أن ترتفع بسبب التكلفة العالية للتربية خلال الفترة الحالية، مُناشدًا بضرورة أن تقوم الدولة بمراقبة أسعار الأعلاف خلال الفترة الحالة، حتى لا ندخل في نفق مظلم، معقبًا: "يعني إيه فول الصويا يباع بـ23 ألف جنيه، رغم عدم ارتفاع الأسعار العالمية.. من شهر كان فول الصويا بـ12 ألف جنيه في مصر". 

 ولفت إلى أن ما يحدث من ارتفاع في أسعار مستلزمات الأعلاف لا يقبله عقل، مشددًا على ضرورة محاسبة من يقوم برفع الأسعار، بدون وجه حق في ظل الأزمة الحالية.

 


 

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