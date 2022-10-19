أسعدتني ردة الفعل.. مصمم تيشرت نادي أسوان يكشف تفاصيل جديدة.. فيديو

أكد حلمي علام، مصمم تيشرت نادي أسوان الرياضي، أنه اسعدتني ردة الفعل الأيجابية على تيشرت نادي أسوان الجديد، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت أنه رغبت في عمل تصميم يعبر عن الحضارة المصرية.

وقال حلمي علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، انه اخترت وضع الحروف الهيروغليفية، على جهة اليمين من تيشرت نادي أسوان، إضافة إلى نهر النيل.

وتابع مصمم تيشرت نادي أسوان الرياضي، أن التصميم الثاني لتيشيرت نادي أسوان سيتم وضع معبد أبو سمبل لأنه يعبر عن أسوان.

الاسبوع القادم

وأشار حلمي علام إلى أنه الاسبوع القادم سيتم الإعلان عن التصميم الثاني وسيكون باللون الابيض.