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تعليم

أستاذ وراثة الدواجن: الدولة قادرة على حل أي أزمة تتعلق بالأمن الغذائي

دواجن
دواجن

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة، أستاذ تربية ووراثة الدواجن بجامعة عين شمس، تعليقا على الأزمة الحالية التي تواجهها الثروة الداجنة، إن الدولة المصرية قادرة على حل أي أزمة خاصة تتعلق بالأمن الغذائي وسيتم توفير كل ما يخص مستلزمات الدواجن .

وأضاف الدكتور احمد جلال، خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الدولة المصرية ، إنه على الرغم من التقدم الكمى والنوعى الكبير في القطاعات المختلفة من صناعة الدواجن، فإن الصناعة لا تزال تواجه العديد من التحديات على أساس عالمي.

الدواجن 

 

وأكد ان ارتفاع أسعار الدواجن حاليا أمر متوقع ولكن الارتفاع لن يستمر لفترة طويلة، مؤكدا أن الارتفاع سوف يكون ارتفاعا طفيفا للغاية.

 

وأكد أن صناعة الدواجن باتت حاليًا تستطيع سد جميع احتياجات المواطن المصري، لكن تظل المشكلة هي العشوائية فيها، وبالتالي فإن أكثر الناس تأثرَا هو المستهلك النهائي أو المنتِج البسيط، لأن المنتج الصغير ينتج 80% من دواجن مصر.

 

 صناعة الدواجن تواجه تحديات كبرى عالميا

 

وأوضح الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد ان  من أهم هذه التحديات:
1. تكاليف التغذية والجهود المتواصلة للحصول على فهم أفضل لمكونات العلف المتاحة البديلة. وحاليا تعتبر تكلفة العلف واحدة من أخطر التحديات التى تواجه الصناعة.
2. انتشار الأمراض وتنفيذ برامج الأمن الحيوي، وعلى الرغم من أن الأمراض المنتشرة تختلف من منطقة الى أخرى، بالإضافة إلى أمراض التمثيل الغذائى بما في ذلك الاستسقاء واضطرابات الهيكل العظمي.
3. إدراج القضايا المحيطة بالمضادات الحيوية في أعلاف الدواجن، وكذلك استخدام بدائل للمضادات الحيوية كمنشطات للنمو.
4. سلامة منتجات الدواجن للاستهلاك البشري.
5. قضايا رفاهية الطيور مثل حظر استخدام الأقفاص التقليدية في مزارع الدجاج البياض.
6. التغذية وعلاقتها بالبيئة (خصوصا النيتروجين والفوسفور الموجود فى زرق الدواجن).
7. القضايا المتصلة بالمياه سواء من حيث النوعية والكمية.
8. التغير المناخي

لا يوجد دليل قاطع لربط تناول البيض بأمراض القلب

قال الدكتور أحمد جلال أستاذ تربية ووراثة الدواجن وعميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن المفاهيم الخاطئة حول البيض والكوليسترول تنبع إلى حد كبير من الاستنتاجات غير الصحيحة المستمدة من الأبحاث المبكرة.

 

وأكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد  أن هناك إجماعًا عامًا على أن بيضة واحدة في اليوم لن تسبب أي ضرر، وأجمعت الدراسات الحديثة على عدم وجود دليل قاطع على ربط استهلاك البيض بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

 

وأوضح من الصعب تبديد القلق بشأن الارتباط بين الكوليسترول في البيض وعوامل الخطر لأمراض القلب منوها أنه  لا يزال الكثير من الناس الذين يعيشون في البلدان النامية يؤمنون بمخاطر تناول البيض، على الرغم من أنهم سيكونون الأقل عرضة للخطر باستثناء القلائل الأكثر ثراءً، فإن النظام الغذائي الأساسي في البلدان النامية يعتمد أساسًا على النباتات ويحتوي فقط على كميات صغيرة من الكوليسترول.

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