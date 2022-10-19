عاجل | وولفرهامبتون يكشف حقيقة مفاوضات فيريرا

كشف توم إليستون المسئول الإعلامي لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي حقيقة التقارير التي أشارت إلى إمكانية تعاقد النادي الإنجليزي مع جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك.

قال توم إليستون المسئول الإعلامي لنادي وولفرهامبتون الإنجليزي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إنها المرة الأولى التي أسمع عن وجود مفاوضات من جانبنا مع جيسوالدو فيريرا".

وأضاف: "هناك العديد من الأسماء التي تم ربطها بالتواجد على رأس القيادة الفنية ولكن لم يتم حسم أي شيء حتى الآن".



واختتم حديثه قائلاً: "لا نتحدث عن أي اسم مرشح في الوقت الحالي ننتظر الوقت المناسب لتحديد ما هو الأفضل للفريق".

