لمشاركة علي معلول بكأس العالم.. رأفت خليل أقرب البدائل أمام كولر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بدأ البحث عن بديل التونسي علي معلول الظهير الأيسر في الفترة القادمة للاعتماد عليه أثناء مشاركة معلول مع منتخب بلاده في كأس العالم.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على تجهيز بديل التونسي علي معلول في الفترة القادمة من بين الثلاثي أيمن أشرف ورأفت خليل ومحمد أشرف ، للمشاركة في المباريات بعد انضمام الظهير الأيسر للفريق الأحمر مع منتخب تونس في كأس العالم".

وتابع:"يعد رأفت خليل أقرب الخيارات أمام كولر للاعتماد عليه في الجبهة اليسرى في غياب علي معلول، وما يقلق مدرب الأهلي افتقاد خليل الخبرة للمشاركة مع الفريق الأول".