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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسرع ديلفري في مصر.. علي معلول يصنع ويسجل 100 هدف مع الأهلي

على معلول
على معلول

نجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ32 امس السبت على ملعب السلام.

وأحرز أهداف مباراة العودة للنادي الأهلي، أحمد عبد القادر هدف وحمدى فتحي هدفين.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي والاتحاد المنستيري في تونس انتهت بفوز الأهلي بهدف دور رد أحرزه المدافع محمد عبد المنعم، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب.

وتعتبر مساهمة معلول في أهداف الأهلي أمام الاتحاد المنستيري هي المساهمة رقم 100 للتونسي.

وصنع التونسي علي معلول الهدف الأول الذي احرزه أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي في شباك الفريق التونسي. 

وسجل التونسي علي معلول بقميص النادي الأهلي ٣٩ هدفا وساهم فى صناعة ٦١ أسيست.

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أزمة التصنيف

وتسيطر حالة من الترقب علي مواجهات بطولة  دوري ابطال افريقيا قبل اللقاءات الاخيرة التي تقام اليوم الأحد حول تأهل فريق الوداد المغربي أمام منافسه ريفرز يونايتد النيجيري ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي. 

وتأتي حالة الترقب لأنه في حالة خسارة فريق الوداد المغربي وخروجه من البطولة يصبح فريق صن داونز الجنوب إفريقي في التصنيف الأول بدلا من الثاني وبالتالي يصبح من المتوقع أن يتواجه قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في دور المجموعات. 

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المتأهلون لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا 

وضمن كل من بترو أتليتكو الأنجولي وصنداونز الجنوب إفريقي والزمالك والأهلي وشباب بلوزداد الجزائري وفايبرز الأوغندي والترجي التونسي والمريخ السوداني والرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا 

وخسر فريق الوداد المغربي امام ريفرز يونايتد في ذهاب  الدور التمهيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف علي ملعب الفريق النيجيري . 

ويواجه فريق الوداد المغربي منافسه ريفرز يونايتد النيجيري اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب  المركب الرياضي محمد الخامس وتذاع المباراة عبر قناة Arryadia SD/HD 

التصنيف الاول 

وضمن النادي الاهلي بعد فوزه امس علي منافسه الاتحاد المنستيري التونسي التواجد في التصنيف الاول رفقة كلا من الرجاء المغربي والترجي التونسي .

التصنيف الثاني 

الزمالك صن داونز “ حال تأهل الوداد ” وبيترو أتلتيكو الأنجولي مع احتمالية انضمام الثنائي الجزائري شباب بلوزداد و شبيبة القبائل أو أحدهما للتصنيف الثاني، علما بأن بلوزداد يتفوق في التصنيف على شبيبة القبائل.

مباريات اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا 


سيمبا التنزاني vs أول أغسطس الكونغولي– الساعة 3 عصرا  

رايل كلوب دو كاديوجو - بوركينا فاسو   vs فيتا كلوب - الكونغو – الساعة 4 عصرا  

حوريا - غينيا vs أسيك ميموزا - ساحل العاج – الساعة 6 مساء  

القطن - الكاميرون vs رويال ليبوباردس -  إسواتيني– الساعة 7 مساء  

الهلال - السودان vs  يانج أفريكانز - تنزانيا – الساعة 8 مساء  

الوداد المغربي vs ريفرز يونايتد النيجيري  – الساعة 9 مساء  

الأهلى أحمد عبد القادر دوري ابطال افريقيا الاتحاد المنستيري محمد عبد المنعم

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