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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: كولر يجري تغييرات في دفاع وهجوم الأهلي أمام الإسماعيلي

فرج عامر وكولر
فرج عامر وكولر

يخوض النادي الأهلي مباراته الأولى في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الكروي 2022-2023 الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أمام نظيره الإسماعيلي على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.


وكتب محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، فى تدوينة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كولر حيعمل تغييرات محدودة في الدفاع وتغيير في الهجوم وخاصة رأس الحربة، لأن كان هناك بعض الهفوات الدفاعية التي من الممكن أن تشكل خطورة علي مرمي الأهلي، وفي فرص أهداف محققة أهدرت في لقاء الاتحاد المنستيري".

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IMG_٢٠٢٢١٠١٧_٢١٥٦٥١
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يفتتح فريق الكرة بالأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري للموسم الجديد بمواجهة قوية أمام الإسماعيلي، مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.


وتمكن الأهلي من الفوز أمام الاتحاد المنستيري بنتيجة 3-0 مساء اليوم وتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. 

النادي الأهلي الدوري المصري الاسماعيلي فرج عامر السويسري مارسيل كولر

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