أخبار الزمالك | بشرى سارة بشأن عقد فيريرا .. وموقف إمام عاشور من المشاركة .. والغندور ينتقد أداء سافيو

أخبار نادي الزمالك …شهد النادي الزمالك على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي يرصدها صدى البلد في السطور التالية:

خالد الغندور: الأهلي قدم المباراة الأقوي أفريقيا وعبد القادر أفضل من سافيو

أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب سابقا بفريق النادي الأهلي عقب تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عقد فيريرا.. تفاصيل

زفت الإعلامية ميرهان عمرو بشري سارة لجماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بشأن تجديد عقد فيريرا المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

تعرف على تعديلات لائحة الزمالك الجديدة.. وموقف فيريرا

عقد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك جلسة منذ أيام مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للحديث حول التعديلات التي أجريت على لائحة الفريق في الفترة الحالية.

مصدر: عودة إمام عاشور للمشاركة مع الزمالك من بوابة سموحة

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة إمام عاشور لاعب وسط الفريق للتشكيل الأساسي خلال مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تكرار الأخطاء.. فيريرا يوجه تحذيرات شديدة اللهجة للاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكثر من جلسة مع مدافعي الفريق بعد لقاء العودة أمام فلامبو البوروندي وحذر اللاعبين من تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها في لقاء بطل بوروندي.

مران الزمالك.. تأهيل عبد الله جمعة وجلسة خاصة بين فيريرا واللاعبين.. تفاصيل

‏اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بتقسيمة فنية قوية بين اللاعبين استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري .