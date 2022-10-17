عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك | بشرى سارة بشأن عقد فيريرا .. وموقف إمام عاشور من المشاركة .. والغندور ينتقد أداء سافيو

صدى البلد

أخبار نادي الزمالك …شهد النادي الزمالك على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي يرصدها صدى البلد في السطور التالية:

خالد الغندور: الأهلي قدم المباراة الأقوي أفريقيا وعبد القادر أفضل من سافيو
أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب سابقا بفريق النادي الأهلي عقب تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عقد فيريرا.. تفاصيل
زفت الإعلامية ميرهان عمرو بشري سارة لجماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بشأن تجديد عقد فيريرا المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

تعرف على تعديلات لائحة الزمالك الجديدة.. وموقف فيريرا
عقد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك جلسة منذ أيام مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للحديث حول التعديلات التي أجريت على لائحة الفريق في الفترة الحالية.

مصدر: عودة إمام عاشور للمشاركة مع الزمالك من بوابة سموحة
كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة إمام عاشور لاعب وسط الفريق للتشكيل الأساسي خلال مباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تكرار الأخطاء.. فيريرا يوجه تحذيرات شديدة اللهجة للاعبي الزمالك
عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكثر من جلسة مع مدافعي الفريق بعد لقاء العودة أمام فلامبو البوروندي وحذر اللاعبين من تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها في لقاء بطل بوروندي.

مران الزمالك.. تأهيل عبد الله جمعة وجلسة خاصة بين فيريرا واللاعبين.. تفاصيل
‏اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بتقسيمة فنية قوية بين اللاعبين استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

استخراج البطاقة الشخصية في سن 15 بدلا عن 16عاما.. 100جنيه غرامة التأخير

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

داخل المحكمة .. طلب غريب من والد عريس الإسماعيلية لزوجة ابنه |فيديو

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ترشيحاتنا

كابوس مرعب.. مستشار زيلينسكي: روسيا وجدت "مفتاح" الدفاع الجوي الأوكراني

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

مفيش انضباط بمستشفى بولاق الدكرور.. وزير الصحة: الزيارات المفاجئة مستمرة..فيديو

البنتاجون يدرس تمويل عمل ستارلينك في أوكرانيا

شباب المستثمرين تحت حماية الرئيس.. أبرز التحديات تحتاج إلى حلول

رئيس البحوث الفلكية: نتعاون مع الدولة لبناء مدن جديدة محصنة من الزلازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدليك أسفل الحوض.. طرق لتفتيت الدهون وإزالة الكرش في أيام

مع دخول الشتاء.. احرص على تناول هذا المشروب الذهبي الخارق

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

ماذا يحدث عند تدليك الجسم بزيت السمسم ليلا؟

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ