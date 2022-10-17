خالد الغندور: الأهلي قدم المباراة الأقوي أفريقيا وعبد القادر أفضل من سافيو

أشاد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب سابقا بفريق النادي الأهلي عقب تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الاهلي قدم مباراة رائعه أمام الاتحاد المنستيري مشددا على أنها تعد المباراة الاقوي للفرق المصريه في البطوله الأفريقيه حتي الآن.

وأضاف أن علي معلول نجم الأهلي كان نجم المباراة وأضاف الكثير بلمساته خلال المباراة .

وتابع أن احمد عبدالقادر نجم الأهلي قدم أداء جيد ويعد أفضل من برونو سافيو النجم البرازيلي الجديد .

وعن فيوتشر وبيراميدز فأكد أن الفريقين قدما أداء جيد وقادرين علي التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية

وفي سياق متصل انتظم محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت امس الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري .

يأتي ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الطبي له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة العضلية التي كان يعاني منها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك "الونش" في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرات الفنية والخططية والتقسيمة، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للفترة المقبلة .

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .