تكرار الأخطاء.. فيريرا يوجه تحذيرات شديدة اللهجة للاعبي الزمالك

تعرف على تحذيرات فيريرا للاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكثر من جلسة مع مدافعي الفريق بعد لقاء العودة أمام فلامبو البوروندي وحذر اللاعبين من تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها في لقاء بطل بوروندي.

وقام المدير الفني البرتغالي بتخصيص حصص تدريبية للدفاع لعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة لتلافي تكرارها في المباريات المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق يوم الثلاثاء المقبل بأحد الفنادق القريبة من ملعب المقاولون العرب استعدادا للمباراة المقبلة أمام سموحة.